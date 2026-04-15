İngiltere’de enflasyonist riskler faiz indirimi beklentilerini zayıflatıyor mu?

İngiltere ekonomisinde manşet verilerdeki geri çekilmeye rağmen Megan Greene, enflasyon dinamiklerindeki asimetriye dikkat çekerek piyasadaki iyimserliği dengeleyen bir projeksiyon sundu. Greene, özellikle hizmet sektörü enflasyonundaki katılık ve iş gücü piyasasındaki birim ücret artışlarının, hedeflenen %2’lik seviyeye kalıcı dönüşü zorlaştırdığını ifade ediyor. Bu perspektif, tüketici fiyatlarındaki düşüşün yapısal bir iyileşmeden ziyade baz etkisi kaynaklı olabileceği ve ikincil tur etkilerin para politikasında kısıtlayıcı duruşun korunmasını zorunlu kıldığı sinyalini veriyor.

Parasal sıkılaşma döngüsünde ‘terminal faiz’ belirsizliği

Greene’in analizleri, BoE’nin para politikasında bir pivot (eksen değişimi) yapması için gereken veri setinin henüz olgunlaşmadığını gösteriyor. Küresel enerji piyasasındaki volatilite ve arz yönlü jeopolitik riskleri makro dengeler üzerindeki en büyük tehdit olarak tanımlayan Greene, reel faizlerin kısıtlayıcı bölgede kalma süresinin uzayabileceğine işaret etti. Bu durum, finansal piyasaların yılın ikinci yarısı için kurguladığı faiz indirimi projeksiyonlarında aşağı yönlü bir revizyon ihtiyacını doğururken, tahvil piyasalarında da yüksek faiz oranlarının daha uzun süre korunacağı yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

Makro ihtiyati görünüm ve likidite beklentileri

Finansal aktörler para politikasında esneklik arayışındayken, banka kanadından gelen bu şahin tonlu uyarılar, stagflasyonist risklerin yönetiminin büyüme odaklı kaygıların önüne geçtiğini kanıtlıyor. Greene’in işaret ettiği yukarı yönlü risklerin realize olması durumunda, likidite koşullarının sıkı kalmaya devam etmesi ve reel sektörün borçlanma maliyetlerinde beklenen gevşemenin ertelenmesi kaçınılmaz görünüyor. Özetle İngiltere’de para otoritesi, enflasyonla mücadelede henüz nihai denge noktasına ulaşıldığına ikna olmuş değil.