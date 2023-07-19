İngiltere’de faiz artışına yönelik beklentiler yumuşadı

Finansal araştırma kuruluşu Nomura’dan yapılan açıklamada, BoE'nin gelecek ay yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 25 baz puan artırabileceğini bildirdi.

Açıklamada, “İngiltere tüketici fiyat endeksi baskısı, haziran ayında beklenenden daha fazla hafifledi. Bu, bir süredir söyleyemediğimiz bir şeydi. Cesaret verici bir şekilde, hizmet fiyatlarındaki ivme, ki bu kurulun gerçekten çok yakından izlediği bir şey, zayıflarken, üretici fiyatları da düştü.” ifadelerine yer verildi.

Nomura açıklamasında, bu durumun, İngiltere Merkez Bankası’nın ağustos toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan yerine 25 baz puan artıracağı yönündeki kuruluşun görüşünü desteklediği değerlendirmesinde bulunuldu.

Jupiter Valık Yönetimi Yatırım Uzmanı Huw Davies ise ülkede enflasyon verisinin beklentinin üzerinde hız kesmiş olmasının son derece olumlu bir gelişme olmasına rağmen ülkede mevcut enflasyon seviyesinin hala çok yüksek olduğunu vurguladı.

Davies, “İngiltere'de enflasyon ve ücret baskıları hala yüksek seviyede ve sorunu yönetmek için İngiltere Merkez Bankası’na olan güven ise ciddi seviyede zayıf.” ifadeleri kullanıldı.

Resolution Foundation’ın Araştırma Direktörü James Smith de enflasyon verisinin olumlu olmasına rağmen İngiltere’nin gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek enflasyon seviyesine sahip olan ülkelerden biri olduğu hatırlatmasında bulundu.

Smith, ayrıca ülkede gıda enflasyonun bu yılın haziran ayında 18,3’ten 17,3 seviyesine gerilmesinin de enflasyonist baskıların hafifletilmesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiğini belirtti.

Smith, “Gıda fiyatları, hayat pahalılığı krizinin merkez üssü. Gıda fiyatları şu anda genel yıllık TÜFE enflasyonuna en büyük katkıyı yapaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere'de yıllık enflasyon, haziranda beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 7,9'a indi. Beklenti, enflasyonun haziranda yüzde 8,2 olacağı yönündeydi. Ülkede enflasyon mayısta yüzde 8,7 olmuştu.

BoE, enflasyonun mayısta yüzde 8,7 ile yapışkan kalmasının ardından 50 baz puan artışa giderek politika faizini yüzde 4,50'den yüzde 5'e çıkarmıştı.