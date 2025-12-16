İngiltere'de genç işsizlik 10 yılın zirvesinde

Yayımlanan resmi verilere göre, 16-24 yaş arası işsizlik oranı Ekim'e kadar olan üç ayda yüzde 16'ya yükseldi. Bu oran, 2015 yılının başından bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. İşveren bordro vergileri ve asgari ücretteki artışların bu yılın başlarında yürürlüğe girmesinden bu yana istikrarlı bir şekilde artan işsiz genç sayısı 735.000'e ulaştı.

Learning and Work Institute CEO'su Stephen Evans, rakamların kısmen daha fazla gencin iş aramak için harekete geçmesini yansıttığını, ancak aynı zamanda birçoğunun iş bulmakta zorlandığını gösterdiğini söyledi.