İngiltere'de gıda enflasyonu 15 ayın en düşük seviyesine geriledi

İngiltere'de gıda enflasyonu 15 ayın en düşük seviyesine gerileyerek maliyet baskılarının hafiflediğine işaret etti.

Açıklanan verilere göre, ülkede gıda fiyatları haziran ayının ilk döneminde yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. Bu oran bir önceki ay yüzde 2,7 seviyesindeydi.

Gerilemede taze gıda enflasyonundaki yavaşlama etkili olurken, toplam perakende fiyat artışı yıllık bazda yüzde 1,2 seviyesinde kaldı.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu, güçlü hasat koşulları ve perakendeciler arasındaki rekabetin yaz dönemine ait ürünlerde fiyatların daha düşük kalmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Özel sektör ve resmi göstergeler, ABD ile İran arasında varılan ön barış anlaşmasının petrol fiyatlarını düşürmesinden önce de enflasyonun beklenenden daha istikrarlı seyrettiğine işaret etmişti.

Maliyet baskılarındaki hafifleme, İngiltere Merkez Bankasının faiz artırımı yapması gerektiği yönündeki beklentileri de zayıflattı. Piyasalar bu yıl için faiz artışlarını artık tamamen fiyatlamazken, daha önce 25 baz puanlık üç ila dört faiz artışı kısa süreliğine fiyatlanmıştı.