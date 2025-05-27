İngiltere'de gıda fiyatları 4 aydır artıyor

İngiliz Perakende Konsorsiyumu'na göre Birleşik Krallık'ta gıda enflasyonu mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,8 oranında artarak üst üste dördüncü ay fiyat artışına işaret etti.

Bu rakam nisan ayındaki yüzde 2,6'lık yıllık büyümenin ve üç aylık ortalama olan yüzde 2,6'nın üzerinde gerçekleşti.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson yaptığı açıklamada, fiyat artışlarının ana nedeninin taze gıda fiyatları olduğunu ve toptan sığır eti fiyatlarının arttığını söyledi. İşletmelere yüklenen artan maliyetlerin enflasyonist bir etki yarattığını savundu.

Dickinson, "Perakendecilerin Nisan ayında artan İşveren Ulusal Sigorta katkı payları ve Ulusal Yaşam Ücretinden kaynaklanan 5 milyar sterlinlik ek maliyeti üstlenmesiyle birlikte, enflasyonun bir kez daha baş göstermesi şaşırtıcı değil" dedi.