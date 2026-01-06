İngiltere’de gıda fiyatları alarm verdi

İngiltere’de mağaza fiyat enflasyonu aralık ayında artış gösterdi. NielsenIQ ve İngiliz Perakende Konsorsiyumu’nun (BRC) yayımladığı aylık endekse göre yıllık mağaza fiyat enflasyonu kasımda yüzde 0,6 iken aralıkta yüzde 0,7’ye çıktı. Gıda fiyatları aynı dönemde yüzde 3,0’dan yüzde 3,3’e yükselirken, gıda dışı ürünlerde fiyatlar yıllık bazda yüzde 0,6 gerilemeye devam etti.

BRC CEO’su Helen Dickinson, enerji fiyatlarındaki düşüş ve artan ürün arzının maliyet baskılarını hafifleteceğini, ancak kamu politikası maliyetleri ve düzenlemelerin enflasyonu yüksek tutabileceğini söyledi.

Dickinson, hükümetin işletmelerle iş birliği yaparak sektördeki baskıyı azaltacak bir politika ortamı oluşturması gerektiğini vurguladı. BRC ayrıca mağaza zincirlerinin geçen ay fiyatları daha hızlı artırdığını ve 2026’da maliyetler nedeniyle yeni artışlardan kaçınmakta zorlanabileceğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası gıda fiyatlarını yakından izliyor. Banka, gıda fiyatlarının kamuoyunun enflasyon beklentilerini şekillendirmede önemli rol oynadığını değerlendiriyor. Ülkenin genel tüketici fiyat enflasyonu kasımda yüzde 3,2’ye gerilemişti.