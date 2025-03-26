İngiltere'de halkın enflasyon beklentisi 25 ayın zirvesinde

Uzun vadeli enflasyon beklentileri şubat ayındaki yüzde 3,9 seviyesinden mart ayında yüzde 4,2'ye yükselirken, bir yıl sonrasına ilişkin beklentiler yüzde 3,9'dan yüzde 4 ile Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Citi ekonomistleri Callum McLaren-Stewart ve Michel Nies, "İngiltere Merkez Bankası PPK için bu anket, şimdilik muhtemel sonuç olan üç aylık kesintilerle devam eden ihtiyatı garanti edecektir" dedi.

Citi, BoE tarafından yapılan anket de dahil olmak üzere diğer anketlerin uzun vadeli kamu enflasyon beklentilerinin çok daha düşük olduğunu gösterdiğini ve son sonuçların "bir dereceye kadar ihtiyatla" ele alınması gerektiğini söyledi.