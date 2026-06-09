İngiltere'de harcamalar arttı, savaş endişesi seyahati vurdu

İngiltere'de tüketiciler, nisan ayında azalttıkları harcamalarını mayısta artırdı; ancak seyahat harcamaları, İran savaşının ekonomik etkisine yönelik bir temkin işareti olarak üst üste üçüncü ay düştü. Bilgiler, salı günü yayımlanan anketlere dayanıyor.

Barclays ve İngiltere Perakende Konsorsiyumu (BRC), sıcak havanın giyim ve diğer ürünlerin satışını desteklediğini belirtti.

Barclays'in açıklamasına göre, tüketici harcamaları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 0,8 büyüdü. Bu oran, yaklaşık yüzde 3 seyreden enflasyonun altında kalsa da, nisandaki yüzde 0,1'lik düşüşün ardından bir toparlanmaya işaret etti. Seyahat harcamaları ise üçüncü ayında yüzde 5,8 geriledi; havayolu harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,9 düştü.

Sıcak hava ve mayıs ayı başındaki resmî tatilin, gıda ve içecek mağazaları ile sağlık ve güzellik alanındaki büyümeye katkıda bulunduğu belirtildi. Oteller ve konaklama ise iç turizmden faydalandı. Tüketici güveni 2026 başındaki seviyelerine dönerken, ankete katılanların üçte ikisinin belirsizliğe karşı mali ayarlamalar yaparak tepki verdiği kaydedildi. Barclays'in harcama verileri 27 Nisan-22 Mayıs dönemini kapsadı.

BRC'nin açıklamasına göre ise toplam perakende satışları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,7 arttı. Bu oran, Nisan 2025'ten bu yana kaydedilen en büyük artış oldu; bu yılın nisan ayında satışlar yüzde 3,0 düşmüştü. Gıda satışları yüzde 3,9, gıda dışı satışlar ise yüzde 3,5 yükseldi.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, "Mayıs ayındaki sıcak hava dalgası, açık hava ve yaz ürünlerinde bir sıçramayı tetikledi. Alışveriş yapanların sandalet ve güneş gözlüğü gibi yazlık temel ürünleri kapışmasıyla giyim ve ayakkabı yeniden büyümeye geçti. Ayrıca vantilatör, daha hafif yatak takımları ve açık hava oyuncaklarında da hareketli bir ticaret yaşandı; gıda satışları ise resmî tatildeki barbeküler sayesinde yükseldi" dedi. BRC anketi 3-30 Mayıs dönemini kapsadı.