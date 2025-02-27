İngiltere'de hizmet firmalarının karları düştü

Perakende sektöründeki şirketlerle yapılan bir ankete göre, Britanya ekonomisini domine eden hizmet firmalarının karları düştü ve özellikle hayat pahalılığına maruz kalan tüketiciye yönelik şirketler arasında güven azaldı.

Britanya Sanayi Konfederasyonu'nun (CBI) üç aylık hizmet firmaları anketi, ticari ve profesyonel firmalar arasındaki karlılığın şubat ayına kadarki üç ayda -37'ye düştüğünü, bu Ağustos 2020'den bu yana en hızlı düşüş oldu. Değer bir önceki çeyrekte -32 seviyesindeydi.

Tüketiciye yönelik çalışan firmalar arasında moral, şubat ayında -55 ile Ağustos 2022'den bu yana en düşük seviyesinde kaldı.

Anket, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in Ekim ayındaki ilk bütçesinde işverenler tarafından ödenen sosyal güvenlik katkı paylarını 25 milyar pound artırması ve asgari ücrette %6,7'lik bir artış açıklamasının ardından işverenler arasındaki endişe işaretlerine eklendi.

CBI'ın baş ekonomist yardımcısı Alpesh Paleja, "İşletmeler sonbahar bütçesindeki önlemler nedeniyle istihdam maliyetlerindeki artışla boğuşurken, temel talep koşullarının da zayıf kaldığı açıktır. Özellikle tüketici hizmetleri firmalarındaki çok daha derin zayıflık, hane halkları arasında temkinli bir harcama zihniyetine işaret ediyor" dedi.