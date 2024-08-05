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İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesinde 18 ayın en hızlı büyümesi

İngiltere'de hizmet sektörü talebinde Mayıs 2023'ten beri en hızlı artış görüldü.

Haber Merkezi
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İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesinde 18 ayın en hızlı büyümesi
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S&P/CIPS, İngiltere'de temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, İngiltere'de hizmet sektörü talebinde Mayıs 2023'ten beri en hızlı artış kaydedildi.

Hizmet sektörü PMI hazirandaki 52,1 seviyesinden temmuzda 52,5'e yükseldi.

Sektör güveni son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, ülkede fiyat baskıları güçlü kalmaya devam etti.

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