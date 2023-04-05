İngiltere'de hizmet sektörü büyümeyi sürdürdü

S&P Global/CIPS tarafından açıklanan verilere göre ülkede hizmet sektörü Satın Alım Yöneticileri Endeksi (PMI) bu yılın mart ayında 52,9 olarak gerçekleşti. Ülkede bir önceki ayda (şubat) hizmet sektörü PMI verisi 53,5 seviyesinde kaydedilmişti.

Öncü veri olarak PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyüme, altı ise daralma olarak kabul görüyor.

İngiltere’de hizmet sektörü ekonominin yaklaşık yüzde 80’ini temsil ediyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Birimi Direktörü Tim Moore, “Mart ayı verileri, İngiltere’de hizmet sektörünün 2023 yılının ilk çeyreğinde yeni siparişlerle büyümesini sürdürmeye devam ettiğini gösteriyor.” ifadesini kullandı.

İngiltere’de hizmet sektörü PMI verisi son beş aydır ard arda büyümesini sürdürmeye devam ederken, ülkede resesyon endişelerinin azalmasını sağlıyor.

İngiltere’de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı

Geçen ay İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin yüzde 4’ten 4,25’e yükseltildiğini duyurmuştu.

​​​​​​​İngiltere’de bu yılın şubat ayında ise enflasyon yüzde 10,4 seviyesine yükselerek, son 40 yılın en yüksek seviyesine yaklaşmıştı.

Ülkede geçen ay ise gıda fiyatlarında yüzde 18,2 ile son 45 yılın en sert artışı yaşanmıştı.