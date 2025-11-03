İngiltere'de imalat PMI 12 ayın zirvesinde

Endeks, hala 50,0 eşik değerinin altında kalsa da, bir yıldır ilk kez üretim artışı kaydedildi. Veriler 9-28 Ekim 2025 tarihleri arasında toplandı.

Ekim ayında üretimdeki artış, şirketlerin birikmiş siparişleri azaltması ve stoklarını artırmasıyla gerçekleşti. Ayrıca Jaguar Land Rover’daki (JLR) üretimin siber saldırı sonrası yeniden başlaması da geçici bir destek sağladı. Üretim artışı özellikle tüketici ve ara malı sektörlerinde görülürken, yatırım malları üretimi üst üste on ikinci ay düşüş kaydetti, ancak düşüş oranı bu dönemin en zayıfı oldu.

Yeni siparişler ve ihracat siparişleri art arda on üçüncü ay geriledi, ancak eylüle kıyasla düşüş hızında yavaşlama yaşandı. Zayıf iç ve dış talep koşulları sürerken, istihdam ve satın alma faaliyetleri azalmaya devam etti.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, "İmalat üretimi bir yıl sonra ilk kez arttı, ancak bu toparlanma kalıcı olmayabilir. JLR’nin üretime dönmesi geçici bir etki yaratacak. Zayıf talep ve yaklaşan bütçenin maliyet baskılarını artırma riski nedeniyle sektör hâlâ temkinli" dedi.

Dobson, işletme güveninin sekiz ayın en yüksek seviyesine çıksa da uzun dönem ortalamasının altında kaldığını belirtti.