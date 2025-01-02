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İngiltere'de imalat sanayi aralıkta daraldı

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, "Durgunlaşan iç ekonomi, zayıf ihracat satışları ve gelecekteki maliyet artışlarına ilişkin endişeler, İngiltere imalat üretiminde aralıkta neredeyse son bir yıldaki en sert daralmaya yol açtı" dedi.

Haber Merkezi
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İngiltere'de imalat sanayi aralıkta daraldı
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İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta daralarak, son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, ülkenin Aralık 2024'e ilişkin imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat PMI aralıkta 47 ile son 11 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti ve büyüme bölgesi olan 50 puanın oldukça altında kaldı. İmalat PMI, Kasım 2024'te 48 olarak ölçülmüştü.

Ülkede artan maliyet baskıları iş kayıplarına yol açarken, iş dünyasının iyimserliği de son iki yılın en zayıf seviyesine indi.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Durgunlaşan iç ekonomi, zayıf ihracat satışları ve gelecekteki maliyet artışlarına ilişkin endişeler, İngiltere imalat üretiminde aralıkta neredeyse son bir yıldaki en sert daralmaya yol açtı. İmalatçılar giderek daha da kötümser bir tablo ile karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Yeni hükümetin söylemleri ve açıklanan politika değişikliklerinin güveni azaltarak İngiltere'deki fabrikaların ve müşterilerinin maliyetlerini artırdığını kaydeden Dobson, iş dünyasının güveninin son iki yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

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