İngiltere'de inşaat sektörü sert daralma yaşamaya devam etti

S&P Global İngiltere İnşaat PMI endeksi haziranda 38,4'e yükselirken, mayıs ayındaki 38,2 seviyesinin hafif üzerinde gerçekleşti. Buna rağmen endeks, büyüme ile daralmayı ayıran 50 seviyesinin oldukça altında kalarak sektördeki zayıflığın sürdüğüne işaret etti.

İnşaat üretimi Ocak 2025'ten bu yana her ay gerilerken, hazirandaki düşüş pandemi başlangıcından bu yana görülen en sert ikinci daralma oldu.

Alt sektörler arasında ticari inşaat en dirençli alan olarak öne çıktı. Ticari inşaat PMI endeksi 41,5 seviyesinde gerçekleşirken, faaliyetlerdeki daralma bir önceki aya göre yavaşladı.

Konut inşaatı faaliyetleri 35,9 seviyesine gerileyerek 2026 yılındaki en sert daralmayı kaydetti. Altyapı ve mühendislik faaliyetleri ise 22,1'e düşerek Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Raporda ayrıca, maliyet baskılarının haziran ayında hafiflediği ve tedarik zinciri kaynaklı aksaklıkların nisan ve mayıs aylarına kıyasla belirgin şekilde azaldığı belirtildi.