İngiltere'de iş dünyası büyüme tahminini düşürdü, işsizlik uyarısı yaptı

Tüketici fiyatları enflasyonunun gelecek yılın ilk çeyreğinde, nisandaki yüzde 2,8'den yükselerek yüzde 3,7 ile zirve yapacağı tahmin ediliyor. Bu oran, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) öngördüğü artışa benzer bir seviyeye işaret ediyor.

CBI Baş Ekonomisti Louise Hellem, "Dünya genelinde yaşananlar, İngiltere'nin düşük büyüme hikayesini daha da ağırlaştırıyor. 2025 boyunca zayıf bir ivme gördük, ancak son küresel şoklar olmasaydı, bugün ekonomi hakkında çok daha olumlu bir konuşma yapıyor olabilirdik" dedi.

Yayınlanan rapora göre, İngiltere'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 2026'da yüzde 1,1, 2027'de ise yüzde 0,9 büyümesi bekleniyor. Bu oranlar, CBI'ın geçen aralık ayındaki tahminlerine kıyasla sırasıyla 0,2 ve 0,6 puan daha düşük.

İşsizliğin, daha önce öngörülen yüzde 5'e karşılık, 2 milyon kişi ya da işgücünün yüzde 5,5'i ile 2015 ortasından bu yana en yüksek seviyesinde zirve yapması bekleniyor.

BOE'nin faiz oranlarını 2026 ve 2027 boyunca yüzde 3,75'te sabit bırakacağınrı öngören CBI'nın tahminleri, OECD ve IMF'nin geçen ay açıkladığı tahminlerle benzerlik taşıyor.