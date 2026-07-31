İngiltere’de iş dünyasının güveni son dört ayın en yüksek seviyesinde

İngiltere’de reel sektörün ekonomik gidişata ve ticari faaliyetlere yönelik iyimserliği, temmuz ayında belirgin bir yükseliş trendi yakaladı. Ekonomik aktivitenin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen iş dünyası güven endeksi, aylık bazda 5 puanlık net bir artış göstererek artı 49 seviyesine tırmandı. Bu yükselişle beraber endeks, son 12 aylık dönemin ortalaması olan artı 47 puan barajının üzerine çıkmayı başardı. Ticari işletmelerin finansal beklentilerindeki bu toparlanma, makroekonomik istikrara yönelik algının güçlendiğini açıkça ortaya koyuyor.

Yatırım ve istihdam beklentileri güçleniyor

Açıklanan son veriler, İngiliz şirketlerinin hem iç piyasa dinamiklerine hem de kendi kurumsal büyüme potansiyellerine daha pozitif yaklaştığını ortaya koyuyor. Temmuz ayında kaydedilen bu artış, endeksi son dört ayın en yüksek seviyesine taşırken, firmaların önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarında ve yeni istihdam yaratma eğilimlerinde artış yaşanabileceği belirtiliyor. Maliyet baskılarının dengelenmesi ve talep koşullarının iyileşmesi iş dünyasındaki bu kararlı duruşu destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Makroekonomik görünümde iyimser sinyaller

İş dünyası güvenindeki bu 5 puanlık sıçramanın, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) para politikası adımları ve genel büyüme rakamları üzerinde de doğrudan yansımaları olması bekleniyor. Güven endeksinin artı 49 puana ulaşması, şirketlerin operasyonel maliyetler ve küresel ticaret riskleri karşısında direncini koruduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Temmuz ayındaki bu pozitif seyrin, yılın ikinci yarısında ekonomik büyüme performansına doğrudan katkı sağlayacağı öngörülüyor.