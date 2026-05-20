İngiltere’de iş gücü piyasası alarm veriyor: İşsizlik artışı faiz kararlarını nasıl etkileyecek?

Piyasadaki bir önceki döneme ait %4,9'luk işsizlik oranının sabit kalacağı yönündeki genel öngörüler boşa çıktı. Yayımlanan son verilere göre, mart ayı sonu itibarıyla üç aylık dönemde işsizlik oranı %5 seviyesine yükseldi. Bu tırmanışta, perakende, lojistik ve konaklama gibi lokomotif sektörlerdeki işe alımların hız kesmesi ana etken olarak öne çıktı.

Firmaların artan harcamalarla ve daralan kar marjlarıyla mücadele etmek adına kadro küçültmeye gitmesi, nisan ayı öncü verilerinde bordrolu çalışan sayısının tek bir ayda 100 bin kişi azalmasına yol açtı. Aynı dönemde piyasadaki toplam açık iş pozisyonları da gerileyerek son beş yılın en düşük seviyesine indi. Şirketlerin yeni istihdam yaratma iştahının bu derece bıçak gibi kesilmesi, ülke ekonomisindeki durgunluk riskinin tahmin edilenden daha yakın olduğunu gösteriyor.

Genç istihdamında son dönemin en sert daralması

İstihdam pazarındaki zayıflığın en çok vurduğu kesim yine kariyerinin başındaki nüfus oldu. Ülke genelinde 16-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı %14,7 seviyesine ulaşarak son dönemin en yüksek verilerinden birini kaydetti. Genç çalışanların yoğun olarak yer aldığı hizmet kollarındaki ilanların geri çekilmesi, bu yaş grubunun iş gücü piyasasından hızla uzaklaşmasına neden alıyor.

Sektörel eğilimler, bu hızlı düşüşün geçmişteki büyük finansal kriz dönemlerindeki daralma kalıplarına yaklaştığına işaret ediyor. Genç işsizliğindeki bu yapısal bozulma, orta vadede hanehalkı harcamalarını baskılayarak tüketici güven endeksini de doğrudan aşağı çekme potansiyeli taşıyor.

Ücret artışlarındaki yavaşlama tüketim trendlerini vuruyor

Raporun detaylarında öne çıkan bir diğer kritik veri ise maaş eğilimleri oldu. İş gücündeki soğumaya paralel olarak, ikramiyeler hariç yıllık ortalama ücret artış hızı %3,4’e kadar geriledi. Yakın döneme kadar yüksek seyreden ücret enflasyonunun bu seviyelere çekilmesi, çalışanların satın alma gücünün azaldığını ve iç talepteki yavaşlamanın önümüzdeki çeyreklerde daha da belirginleşeceğini gösteriyor. Şirketler artık iş gücü maliyetlerini artırmak bir yana, mevcut kadroları korumakta dahi zorlanıyor.

İngiltere Merkez Bankası faiz politikasında yol ayrımında

Normal şartlar altında ücret büyümesindeki bu yavaşlama ve işsizlikteki artış, enflasyon baskısının azaldığına işaret ederek İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz indirimlerini öne çekmesini tetikleyebilirdi. Ancak makro dengeler bu kez çok daha karmaşık bir denklem sunuyor. Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin ve tedarik zinciri kırılmalarının tetiklediği yeni petrol ve gaz maliyetleri, tepedeki manşet enflasyon endişelerini hala canlı tutuyor.

Bu durum, işsizlik oranındaki sürpriz artışa ve ekonomideki soğuma sinyallerine rağmen politika faizlerinin uzun bir süre daha yüksek seviyelerde sabit tutulması ihtimalini kuvvetlendiriyor. Yüksek faiz-yüksek işsizlik sarmalı, önümüzdeki dönemde ada ekonomisinin en büyük sınavı olacak.