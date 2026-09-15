İngiltere'de işsizlik %4,9 ile beklentilerin altında kaldı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), piyasaların yönünü belirleyecek kritik Mayıs-Temmuz 2026 dönemi işgücü istatistiklerini yayımladı. Resmi verilere göre, ülkede işsizlik oranı %4,9 seviyesinde sabit kalarak, piyasaların %5'e yükseliş beklentisini tersine çevirdi. İşsizlik cephesinde görünürde bir stabilizasyon olsa da alt kırılımlar İngiltere ekonomisinde soğuma sinyallerinin netleştiğini gösteriyor.

İstihdam piyasasında daralma belirginleşiyor

Ülke genelinde 16 yaş ve üzeri işsiz sayısı 1 milyon 778 bin kişiye ulaştı. Her ne kadar işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan gerilemiş olsa da yıllık bazda yaşanan 0,2 puanlık artış, orta vadeli risklerin sürdüğüne işaret ediyor. Rapordaki en dikkat çekici bozulma ise bordrolu çalışan sayısında yaşandı; Mayıs 2025'ten bu yana geçen bir yıllık süreçte bordrolu çalışan sayısı 85 bin kişi azaldı.

Açık pozisyonlar geriliyor, iş gücü piyasası hız kaybediyor

Şirketlerin işe alım iştahındaki düşüş açıkça verilere yansıdı. Piyasada aktif olan açık iş pozisyonu sayısı 707 bine kadar geriledi. Ekonomik olarak aktif olmayanların (çalışmayan ve iş aramayanlar) oranı ise hem yıllık hem çeyreklik bazda 0,1 puanlık çok sınırlı bir düşüşle %20,9 olarak ölçüldü. Bu durum, işgücüne katılım oranının hala istenen seviyede olmadığını gösteriyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın elini rahatlatan gelişme: Ücret artışlarında fren

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz politikası açısından en kritik gösterge kabul edilen ücret artış hızında yavaşlama eğilimi sürüyor. İkramiyeler dışarıda bırakıldığında haftalık ortalama kazançlar yıllık %3,5 artarken, ikramiyeler dahil toplam ücret artışı %3,9 seviyesinde gerçekleşti. Ücret büyümesindeki bu gevşeme, BoE’nin enflasyon baskılarına dair endişelerini azaltarak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin önünü açabilir. İş gücü maliyetlerindeki bu dengelenme, şirketlerin üzerindeki finansal yükü hafifleterek fiyat etiketlerine yansıyan yukarı yönlü baskıyı doğrudan azaltıyor. Çalışan ücretlerinin tüketim mallarını pahalılaştırdığı o kısır döngü, bu yavaşlama sayesinde kırılma noktasına gelmiş durumda. Küresel piyasalardaki ani fiyat dalgalanmaları hâlâ bir risk unsuru olarak masada dursa da istihdam alanında yaşanan bu sakinleşme ekonomi yönetimi için en net dayanak noktasıdır. Sonuç olarak, maaş artış hızındaki bu makul seviyeler, para politikası kararlarının çok daha rahat ve kararlı bir şekilde alınmasını sağlayacaktır.