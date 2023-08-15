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İngiltere’de işsizlik beklentileri aştı

İngiltere’de işsizlik oranı beklenti üstünde geldi.

Haber Merkezi
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İngiltere'de işsizlik sigortası başvuruları Temmuz'da 29 bin arttı. ILO işsizlik oranı Haziran'da sona eren 3 ayda yüzde 4,2 oldu. Beklenti %4,0 olacağı yönündeydi.

Ülkede ortalama haftalık kazançlar Haziran'da sona eren 3 ayda yıllık yüzde 8,2 arttı. Ekonomistler %7,3 artış bekliyorud.

İngiltere'de ortalama haftalık kazançlar prim-ikramiye hariç Haziran'da sona eren 3 ayda yıllık yüzde 7,8 arttı.