İngiltere'de işsizlik beklentileri aştı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı işsizlik rakamlarına göre, ülkede işsizlik temmuz-eylül döneminde yüzde 4,3'e çıktı.

Beklenti, işsizliğin bu dönemde yüzde 4,1 artacağı yönündeydi.

Çalışanların ikramiyeler hariç düzenli ücretlerindeki artış bu dönemde yıllık bazda yüzde 4,8 oldu. İkramiyeler dahil toplam ücretler ise yüzde 4,3 yükseldi.

İkramiyeler hariç ve toplam ücretlerdeki reel artış yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,4 olarak hesaplandı.