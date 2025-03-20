  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. İngiltere'de işsizlik hafif yükseldi
Takip Et

İngiltere'de işsizlik hafif yükseldi

İngiltere'de işsizlik oranı, Kasım 2024-Ocak 2025 aylarını kapsayan üç aylık dönemde önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,1 artarak 4,4'e yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere'de işsizlik hafif yükseldi
Takip Et

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kasım 2024-Ocak 2025 dönemine ilişkin işsizlik ve ücret verilerini yayımladı.

Buna göre, işsizlik söz konusu dönemde önceki çeyreklik döneme kıyasla yüzde 0,1 artışla yüzde 4,4 oldu. İşsizlik, yıllık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

Bu dönemde, çalışanların ikramiye hariç maaşlarındaki artış yıllık bazda yüzde 5,9, ikramiyeler dahil maaşlardaki artış ise 5,8 olarak kayıtlara geçti.

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlarda da yıllık bazda sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 2,2 artış görüldü.

İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıkladıİsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıkladıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Avrupa Merkez Bankası gümrük vergilerine karşı uyardı!
Avrupa Merkez Bankası gümrük vergilerine karşı uyardı!
ABD’li yatırım devi Türkiye için tavsiyesini korudu
ABD’li yatırım devi Türkiye için tavsiyesini korudu
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
Küresel ekonomide Trump’ın gümrük vergileriyle yavaşlama sinyali!
Küresel ekonomide Trump’ın gümrük vergileriyle yavaşlama sinyali!
İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Trump'tan Fed'e faiz indirimi çağrısı
Trump'tan Fed'e faiz indirimi çağrısı