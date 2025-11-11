İngiltere'de işsizlik oranı 4,5 yılın zirvesine çıktı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, işsizlik oranının eylül ayında sona eren üç ay içinde yüzde 4,8'den yüzde 5'e yükseldiğini bildirdi. Yılın başında yüzde 4,4 olan bu oran, Wall Street Journal tarafından yapılan ankette ekonomistlerin yüzde 4,9 beklentisinden yüksek çıktı. Bu, Şubat 2021'de sona eren üç aydan bu yana en yüksek işsizlik oranı oldu.

Bu durum, İngiltere Merkez Bankası'nın geçen hafta faiz oranlarını değiştirmeme kararının ardından aralık ayında borçlanma maliyetlerini düşürmesini daha olası hale getirdi.

ONS'ye göre, İngiltere Merkez Bankası'nın tercih ettiği özel sektör ücret artışı ölçüsü, ikramiyeler hariç, yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye geriledi.

İşgücü piyasasının dengelenmekte olduğuna dair işaretler var. Aylık satın alma müdürleri endeksi verilerine göre, özel sektör istihdamı Ekim ayında bir yıldan uzun bir süredir en yavaş tempoda düştü.

ONS, erken tahminlerin Ekim ayında sona eren üç ayda iş ilanlarında 2.000'lik küçük bir artışa işaret ettiğini söyledi.

Sterlin değer kaybetti

İngiltere’de resmi verilerin işsizlik oranında beklenenden yüksek artış ve ücret artışında yavaşlama göstermesinin ardından sterlin değer kaybetti.

Verilerin ardından sterlin dolar karşısında 1,3154 seviyesinden 1,3117’ye gerileyerek gün içi en düşük seviyesini gördü. Euro ise sterlin karşısında 0,8780’den 0,8805’e yükselerek gün içi en yüksek seviyesine ulaştı.