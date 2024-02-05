İngiltere'de işsizlik oranı beklentilerin altında kaldı
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'nin işsizlik oranının geçen yılın sonlarında daha önce düşünülenden çok daha düşük olduğunu ortaya koydu.
ONS tarafından açıkmanan yeni veriler Kasım ayına kadarki üç aylık dönemde işsizlik oranının %3,9 olduğunu gösterirken, ONS'nin geçen ay geçici ve deneysel olarak verdiği %4,2'lik orana kıyasla daha düşük bir işsizlik oranı ortaya çıktı.
ONS, İngiltere'nin işsiz ve iş aramayan insanlara yönelik ölçümünün de Kasım'da sona eren 3 ayda %20,8'den %21,9'a yükseldiğini açıkladı.
Yeniden ağırlıklandırılmış istihdam oranı, deneysel serideki %75.8'e karşılık yeni verilerde %75.0 olarak tahmin edildi.