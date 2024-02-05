İngiltere'de işsizlik oranı beklentilerin altında kaldı

ONS tarafından açıkmanan yeni veriler Kasım ayına kadarki üç aylık dönemde işsizlik oranının %3,9 olduğunu gösterirken, ONS'nin geçen ay geçici ve deneysel olarak verdiği %4,2'lik orana kıyasla daha düşük bir işsizlik oranı ortaya çıktı.

ONS, İngiltere'nin işsiz ve iş aramayan insanlara yönelik ölçümünün de Kasım'da sona eren 3 ayda %20,8'den %21,9'a yükseldiğini açıkladı.

Yeniden ağırlıklandırılmış istihdam oranı, deneysel serideki %75.8'e karşılık yeni verilerde %75.0 olarak tahmin edildi.