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İngiltere'de işsizlik oranı beklentilerin altında kaldı

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'nin işsizlik oranının geçen yılın sonlarında daha önce düşünülenden çok daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Haber Merkezi
Foreks
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İngiltere'de işsizlik oranı beklentilerin altında kaldı
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ONS tarafından açıkmanan yeni veriler Kasım ayına kadarki üç aylık dönemde işsizlik oranının %3,9 olduğunu gösterirken, ONS'nin geçen ay geçici ve deneysel olarak verdiği %4,2'lik orana kıyasla daha düşük bir işsizlik oranı ortaya çıktı.

ONS, İngiltere'nin işsiz ve iş aramayan insanlara yönelik ölçümünün de Kasım'da sona eren 3 ayda %20,8'den %21,9'a yükseldiğini açıkladı.

Yeniden ağırlıklandırılmış istihdam oranı, deneysel serideki %75.8'e karşılık yeni verilerde %75.0 olarak tahmin edildi.

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