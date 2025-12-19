İngiltere’de kamu borçlanması kasımda yıllık bazda geriledi

İngiltere hükümetinin kasım ayındaki borçlanması geçen yıla göre azalarak borç artışını sınırlama çabalarında ilerleme sağlandığına işaret etti. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), hükümetin kasımda 11,7 milyar sterlin borçlandığını açıkladı. Bu tutar, geçen yılın aynı ayına göre 1,9 milyar sterlin daha düşük olurken, Kasım 2021’den bu yana en düşük kasım borçlanması olarak kaydedildi.

Mali yılın ilk sekiz ayında toplam borçlanma 132,3 milyar sterline ulaştı. Bu rakam, mart ayında Bütçe Sorumluluk Ofisi’nin (OBR) öngörüsünün 16,8 milyar sterlin üzerinde bulunuyor ve 2020’den bu yana aynı dönemde görülen en yüksek seviye oldu.

Açıktaki azalma gelir artışında kaynaklı

Kasım ayındaki daha dar açık, nisandan itibaren istihdam üzerindeki verginin artırılmasıyla gelirlerde yaşanan artıştan kaynaklandı. Buna karşın, yaşlanan nüfus ve artan savunma harcamaları borç baskısını sürdürüyor. Devlet emekli maaşı ve yaşlılık yardımlarının maliyetinin 2031 mali yılında 195,4 milyar sterline yükselmesi bekleniyor.

Hazine Bakanı Rachel Reeves’in açıkladığı ek vergi artışları tahvil piyasalarını sakinleştirirken, 10 yıllık tahvil getirileri ocaktaki yüzde 4,9 zirvesinden geriledi. Merkez bankasının faizi yüzde 3,75’e indirmesi de borçlanma maliyetlerini düşürdü. Ancak OBR, bütçe açığının gelecek yıl GSYH’nin yüzde 3,5’i, sonraki yıl yüzde 3’ü olacağını öngörüyor. ONS ayrıca perakende satışların kasımda aylık bazda yüzde 0,1 gerilediğini bildirdi.