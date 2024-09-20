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İngiltere'de kamu borcu GSYH'nin yüzde 100'üne ulaştı

İngiltere'de kamu borcu, ağustosta gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 100'üne ulaştı.

Haber Merkezi
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İngiltere'de kamu borcu GSYH'nin yüzde 100'üne ulaştı
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, ülkenin kamu borcu, geçen ay 13,7 milyar sterlin artış gösterdi.

Bu artışla İngiltere'nin kamu borcu ağustosta GSYH'nin yüzde 100'üne ulaştı. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 yükseldi.

Böylece kamu bankaları hariç tutulan net kamu borcu, Ağustos 2024 itibarıyla 2,768 trilyon sterlin oldu.

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