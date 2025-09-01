  1. Ekonomim
  3. İngiltere'de konut fiyat artışı yavaşladı
İngiltere'de konut fiyat artışı yavaşladı

Nationwide'ın son verilerine göre İngiltere'de yıllık konut fiyat artışı Temmuz ayındaki yüzde 2,4'ten Ağustos ayında yüzde 2,1'e geriledi. Aylık bazda fiyatlar mevsimsel düzeltmelerden sonra %0,1 düşerek bir önceki ay 272.664 GBP olan ortalama konut fiyatını 271.079 GBP'ye indirdi.

Nationwide'ın Baş Ekonomisti Robert Gardner, yavaşlamayı devam eden satın alınabilirlik sorunlarına bağladı. "Ev fiyatları hane halkı gelirlerine kıyasla yüksek kalmaya devam ediyor ve bu da potansiyel alıcıların mevduat toplamasını zorlaştırıyor. Mortgage maliyetleri salgın sonrası seviyelerin üç katından daha yüksek ve ortalama ödemeler şu anda eve giren maaşın %35'ini oluşturuyor - uzun vadeli ortalama olan %30'un üzerinde" dedi.

Ancak Gardner, artan gelirler ve önümüzdeki çeyreklerde faiz oranlarının düşmesi halinde potansiyel olarak daha düşük borçlanma maliyetleri ile desteklenen satın alınabilirliğin kademeli olarak iyileşmesini bekliyor. Güçlü hane halkı bilançoları ve istikrarlı bir işgücü piyasası da alıcı talebini destekleyebilir.

