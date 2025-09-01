İngiltere'de konut fiyat artışı yavaşladı

Nationwide'ın Baş Ekonomisti Robert Gardner, yavaşlamayı devam eden satın alınabilirlik sorunlarına bağladı. "Ev fiyatları hane halkı gelirlerine kıyasla yüksek kalmaya devam ediyor ve bu da potansiyel alıcıların mevduat toplamasını zorlaştırıyor. Mortgage maliyetleri salgın sonrası seviyelerin üç katından daha yüksek ve ortalama ödemeler şu anda eve giren maaşın %35'ini oluşturuyor - uzun vadeli ortalama olan %30'un üzerinde" dedi.

Ancak Gardner, artan gelirler ve önümüzdeki çeyreklerde faiz oranlarının düşmesi halinde potansiyel olarak daha düşük borçlanma maliyetleri ile desteklenen satın alınabilirliğin kademeli olarak iyileşmesini bekliyor. Güçlü hane halkı bilançoları ve istikrarlı bir işgücü piyasası da alıcı talebini destekleyebilir.