İngiltere'de konut fiyatları 10 yıllık ortalamanın üzerinde arttı

Konut arama sitesi Rightmove, Mayıs ayı ortalama konut fiyatının yüzde 1,2 artışla 378 bin 304 sterline (yaklaşık 511 bin 769 dolar) yükseldiğini açıkladı. Bu oran, söz konusu ay için son 10 yılın yüzde 1'lik tipik ortalamasının üzerinde seyretti. Öte yandan piyasaya çıkan konutların ortalama fiyatı, Mayıs 2025'e kıyasla yüzde 0,3 geriledi.

Mutabık kalınan satış sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 düşerken 2024 seviyelerinin yüzde 2 üzerinde kaldı.

Rightmove konut uzmanı Colleen Babcock, "Bu ay dikkat çekici olan husus, süregelen yaşam maliyeti baskılarına ve küresel belirsizliğe karşın piyasadaki aktivitenin görece istikrarını korumasıdır" dedi.