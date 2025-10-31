İngiltere’de konut fiyatları beklentilerin üzerinde arttı

İngiltere’de konut fiyatları ekim ayında ekonomist tahminlerini aşarak artış gösterdi. Mortgage kuruluşu Nationwide, ülke genelindeki konut fiyat endeksinin ekimde aylık bazda yüzde 0,3 yükseldiğini açıkladı. Eylül ayında artış oranı yüzde 0,5 olarak kaydedilmişti.

Yıllık bazda konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artış gösterdi. Bu oran, eylülde kaydedilen yüzde 2,2’lik artışın üzerinde gerçekleşti. Reuters anketine katılan ekonomistler ise fiyatların aylık bazda değişmeyeceğini, yıllık artışın ise yüzde 2,3 olacağını öngörmüştü.

Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, "Tüketici güveninin zayıf olduğu ve iş gücü piyasasında yavaşlama sinyallerinin görüldüğü bir dönemde bu performans dayanıklılığı gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Gardner, gelir artışının konut fiyatlarının üzerinde seyretmesi halinde konut alım gücünün kademeli olarak iyileşebileceğini belirtti.

Gardner ayrıca, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını önümüzdeki çeyreklerde bir kez daha düşürmesi halinde borçlanma maliyetlerinin bir miktar daha gerileyebileceğini ve bunun konut talebini destekleyebileceğini ifade etti.