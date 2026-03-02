İngiltere'de konut fiyatları beklentilerin üzerinde arttı
İngiltere'de konut fiyatları şubat ayında beklentilerin üzerinde yükseldi.
Mortgage kuruluşu Nationwide Building Society, fiyatların şubat sonuna kadar geçen 12 ayda yüzde 1,0 arttığını açıkladı. Ekonomistler yıllık bazda medyan yüzde 0,7 artış öngörmüştü.
Aylık bazda konut fiyatları ş,3 yükseldi. Bu oran ocak ayındaki artışla aynı seviyede gerçekleşirken, anketin medyan beklentisi olan yüzde 0,2’nin üzerinde kaldı.
Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, "Bu, 2025 sonunda yaşanan düşüşün ardından mütevazı bir toparlanma görüşünü güçlendiriyor. Büyük olasılıkla bütçe öncesinde olası emlak vergisi değişikliklerine dair belirsizlikten kaynaklanıyordu" dedi. Gardner, konut alımı için onaylanan mortgage sayısının pandemi öncesi seviyelere yakın seyrettiğini de vurguladı.