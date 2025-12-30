İngiltere’de konut fiyatları bölgelere göre farklı artış gösterdi

İngiltere’de 2025 yılında Londra ve Güney Doğu bölgeleri konut fiyat artışında ülkenin geri kalanının gerisinde kaldı.

Lloyds Bank verilerine göre, Batı Sussex’teki Crawley ile Buckinghamshire’daki High Wycombe’da ortalama bir konutun değeri bu yıl 35 bin sterlin veya daha fazla geriledi. Crawley’de fiyatlar yüzde 8,9, High Wycombe’da ise yüzde 7,4 düştü. Bu oranlar, ülkedeki tüm şehir ve kasabalar arasında en büyük gerilemeler olarak kaydedildi.

Londra’dan işe gidiş gelişlerin yaygın olduğu Brighton’da da konut fiyatları yüzde 4,8, yani yaklaşık 20 bin sterlin azaldı.

Veriler, ülkenin en pahalı bölgeleri olan Londra ve çevresi ile diğer bölgeler arasında belirgin bir fiyat farkı oluştuğunu ortaya koydu.

Lloyds, 2025’te Londra’da konut fiyatlarının durağan seyrettiğini, bunun tüm bölgeler arasında en zayıf performans olduğunu belirtti. Güney Doğu’da ise fiyat artışı yalnızca yüzde 0,8 oldu. Buna karşılık Kuzey bölgeleri ve İskoçya güçlü artışlar kaydetti. Plymouth’ta fiyatlar yüzde 12,6, Stafford’da yüzde 12 yükseldi. Ülke genelinde konut değerleri ortalama yüzde 3,7, yani yaklaşık 13 bin sterlin arttı.