İngiltere’de konut fiyatları mevsim normallerinin üzerinde geriledi

Rightmove’un yayımladığı verilere göre, 8 Kasım’a kadar geçen dört haftada fiyatlar yüzde 1,8 düştü. Bu, 2012’den bu yana yılın bu dönemindeki en büyük düşüş olarak kaydedildi. Fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 daha düşük seviyede bulunuyor.

Piyasada son on yılın en yüksek konut arzı da fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Royal Institution of Chartered Surveyors verileri de 26 Kasım’da açıklanacak ve vergi artışları içermesi beklenen bütçe öncesinde konut piyasasında ivme kaybına işaret ediyor.

Rightmove, piyasada bulunan konutların fiyat indirimlerinin Şubat 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Özellikle 2 milyon sterlinin (2,63 milyon dolar) üzerindeki lüks konutlarda satış anlaşmaları yıllık bazda yüzde 13 geriledi.

2025 yılı toplam satışları ise hala 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 4 yukarıda seyrediyor. Rightmove uzmanı Colleen Babcock, "Bütçe büyük bir dikkat dağıtıcı unsur. Yılın bu döneminde normalde Noel öncesi yaşanan durgunluk bu kez daha erken geldi" dedi.