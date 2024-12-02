İngiltere'de konut fiyatları son iki yılın en hızlı artışını gösterdi

Nationwide, İngiltere'de konut fiyatı kasım ayında yıllık bazda yüzde 3,7 arttığını, bunun bir önceki ay kaydedilen yüzde 2,4'lük artıştan daha yüksek olduğunu ve Kasım 2022'den bu yana en hızlı yıllık artış oranına işaret ettiğini söyledi.

Konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak ortalama 268.144 sterline yükseldi ve 2022'deki tüm zamanların zirvesinin sadece yüzde 1 altında kaldı. Ekonomistler, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,4 artış bekliyorlardı.

Nationwide'ın baş ekonomisti Robert Gardner, "Düşük işsizlik seviyeleri ve güçlü gelir artışları ile sağlam işgücü piyasası koşulları, enflasyon dikkate alındıktan sonra bile, yılın başından bu yana faaliyet ve konut fiyatlarındaki istikrarlı artışı desteklemeye yardımcı oldu. Hane halkı bilançoları da iyi durumda ve borç seviyeleri 2000'lerin ortalarından bu yana hane halkı gelirine göre en düşük seviyelerde" dedi.