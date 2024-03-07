İngiltere'de konut fiyatları yükseldi

Yıllık bazda konut fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 1,7 oranında arttı. Ocak ayında ise fiyatlar yüzde 2,3 oranında gerilemiştir.

Halifax yaptığı değerlendirmede, "Aslında, bir evin ortalama fiyat etiketi Haziran 2022'de görülen zirvenin sadece yaklaşık 1.800 sterlin uzağında. Son aylarda gördüğümüz büyüme cesaret verici olsa da, bundan sonra ne olacağı belirsizliğini koruyor. Düşük mortgage oranları ve İngiltere Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını düşüreceği beklentisi kısa vadede alıcıların güvenini artıracak olsa da, faiz oranlarındaki düşüş eğilimi azalma belirtileri gösteriyor. Ücretlerin artması ve enflasyonun gerilemesine rağmen, depozito toplamak ve büyük bir ipoteği karşılayabilmek, özellikle emlak merdivenine katılmak isteyenler için zor olmaya devam ediyor, bu nedenle bu yıl konut piyasasında bir yavaşlama olması olasılığı devam ediyor" dedi