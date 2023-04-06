İngiltere’de konut fiyatları yüzde 1,6 arttı

İngiliz konut kredi kuruluşu Halifax tarafından yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının bu yılın mart ayında aylık bazda yüzde 0,8 artış gösterdiği, ortalama bir konutun fiyatının 287 bin 880 sterline yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede konut fiyatlarının martta yıllık bazda ise yüzde 1,6 artarak son üç buçuk yılın en zayıf performansını sergilediği bildirildi.

Lyods Bankancılık Grubu’nun bir parçası olan Halifax’ın açıklamasında, yıllık bazda düşük performansa rağmen konut fiyatlarının son üç aydır büyümesini sürdürdüğü de belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Halifax Konut Kredileri Direktörü Kim Kinnaird, geçen yılın sonundaki zor dönemin ardından İngiliz konut sektörünün direnç göstermeye devam ettiğini kaydetti.

Kinnaird, “Konut fiyatlarının gelecekte nereye gideceğini tahmin etmek güç. Hayat pahalılığının artması kişisel harcamalar üzerinde baskı oluştururken, önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarında ve enflasyonda yaşanabilecek düşüşler, hane halkının harcamalarını biraz daha artırmasına imkan tanıyabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı

Geçen ay İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin yüzde 4’ten yüzde 4,25’e yükseltildiğini duyurmuştu.

Merkez bankasından yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 4’ten yüzde 4,25 seviyesin yükseltildiği kaydedilmişti.

İngiltere’de bu yılın şubat ayında ise enflasyon yüzde 10,4 seviyesine yükselerek, son 40 yılın en yüksek seviyesine yaklaşmıştı.

Ülkede geçen ay ise gıda fiyatlarında yüzde 18,2 ile son 45 yılın en sert artışı yaşanmıştı.