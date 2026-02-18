İngiltere'de konut fiyatları yüzde 2,4 arttı
İngiltere'de konut fiyatları, 2025 yılı Aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre konut fiyatları, aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 yükseldi. Bu oran, kasım ayında yüzde 2 olmuştu.
Aylık ortalama kira artışı ise Ocak ayında yıllık bazda yüzde 3,5'e geriledi. Bu rakam, Mart 2022'den bu yana kaydedilen en düşük kira artış hızına işaret ediyor.