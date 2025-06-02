İngiltere'de konut fiyatları yüzde 3,5 yükseldi

Ekonomistler aylık artışın yüzde 0,1, yıllık artışın ise yüzde 2,9 olacağını tahmin ediyorlardı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık artış Aralık ayından bu yana görülen en büyük artış olurken, yıllık artış Nisan ayındaki yüzde 3,4'lük artışın ardından Ekim ayından bu yana görülen en küçük ikinci artış oldu.

Hükümet rakamlarına göre, İngiliz emlak satışları, alıcıların satın alma vergilerindeki kısmi muafiyetin sona ermesinden önce işlemleri tamamlamaya çalışmasıyla Mart ayında yükselmiş, Nisan ayında ise keskin bir düşüş yaşamıştı.

Ancak Nationwide, talebin Mayıs ayında toparlanmış göründüğünü söyledi.

Nationwide'ın baş ekonomisti Robert Gardner, “Küresel ekonomideki daha geniş çaplı ekonomik belirsizliklere rağmen, İngiltere'deki potansiyel konut alıcıları için temel koşullar destekleyici olmaya devam ediyor” dedi.

Gardner, düşük işsizlik, enflasyondan daha hızlı artan ücretler ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını biraz daha düşürme ihtimalinin emlak piyasasını desteklediğini söyledi.