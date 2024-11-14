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İngiltere'de konut fiyatlarında hızlı artış

İngiltere'de konut fiyatları ekim ayında iki yıldan uzun bir sürenin en hızlı artışını gösterdi.

Haber Merkezi
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İngiltere'de konut fiyatlarında hızlı artış
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Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), tarafından yapılan ankette konut fiyatları dengesi Eylül ayındaki +11 seviyesinden +16'ya yükseldi ve eski Başbakan Liz Truss'un ekonomik planlarının mortgage piyasalarını altüst ettiği Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

RICS'in anketi 21 Ekim ve 7 Kasım tarihleri arasında yapıldı ve yanıtların yaklaşık üçte ikisi Reeves'in 30 Ekim'de bütçesini açıklamasından önce geldi.

RICS, anketin çizdiği görünümün parlaklaştığını söylerken- önümüzdeki üç ay için fiyat beklentileri Eylül ayında +12 iken Ekim ayında +20'ye yükseldi.

RICS piyasa analizi başkanı Tarrant Parsons, "Bütçeyi takiben tahvil getirilerindeki artış ve son birkaç hafta içinde faiz oranı beklentilerindeki genel artış, piyasanın kısa vadede mücadele etmesi için muhtemelen bir rüzgâr oluşturacaktır" dedi.

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