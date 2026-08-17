İngiltere'de konut ilan fiyatları sert düştü

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Ağustos ayında fiyatların mevsimsel olarak gerilemesi olağan görülürken, son 10 yıldaki ortalama ağustos düşüşü yüzde 1,3 seviyesinde bulunuyor. Bu yılki yüzde 2,0'lık gerileme söz konusu ortalamanın belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.

Yeni satıcıların ortalama ilan fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,0 düştü. Böylece yıllık gerileme Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Rightmove 2026 tahminini aşağı çekti

Rightmove, konut piyasasındaki görünümün zayıflaması üzerine 2026 yılı fiyat tahminini de aşağı yönlü revize etti. Daha önce yıl genelinde yeni satıcıların ortalama ilan fiyatlarının yüzde 2 artmasını bekleyen şirket, artık fiyatların yıl sonunda yatay kalması ile yüzde 2 düşmesi arasında bir değişim öngörüyor.

Satışa sunulan konut sayısı da yılın bu dönemi için son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Rightmove, yüksek konut arzının geleneksel olarak daha sakin geçen yaz tatili dönemiyle birleşmesinin satıcıları daha düşük fiyat beklentilerine yönelttiğini belirtti.

Rightmove emlak uzmanı Colleen Babcock, ağustostaki normalden daha büyük fiyat düşüşünün, birçok satıcının piyasa koşullarını dikkate alarak konutlarını ilk günden daha rekabetçi fiyatlarla satışa çıkardığını gösterdiğini ifade etti.

Londra ile Kuzey Batı arasındaki fark açıldı

Ülke genelindeki ortalama rakamlar, bölgeler arasında giderek belirginleşen farklılıkları da ortaya koydu.

İngiltere'nin Kuzey Batı bölgesinde ortalama ilan fiyatları yıllık bazda yüzde 1,9 yükselirken, Londra'da yüzde 3,1 geriledi.

Benham and Reeves Direktörü Marc von Grundherr, Londra'nın ülkenin birçok bölgesine kıyasla daha zor bir yıl geçirdiğini ve bunun temelinde satın alınabilirlik sorununun bulunduğunu belirtti. Bununla birlikte Londra piyasasında ciddi bir çöküşten ziyade fiyat hassasiyetinin arttığını ifade etti.

Alıcı faaliyeti geçen yılın yüzde 10 altında

Rightmove'a göre konut satın alma faaliyetleri geçen yılın seviyesinin yaklaşık yüzde 10 altında kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte Andy Burnham'ın Başbakan olmasının ardından alıcı talebinde "mini bir sıçrama" görüldüğü belirtildi.

Mortgage faizlerindeki değişimler, jeopolitik belirsizlikler ve ekim ayında açıklanacak bütçe ise konut piyasasının görünümü üzerinde belirsizlik yaratıyor.

Yatırımcıların yüzde 56'sı en az yüzde 10 indirim istedi

Hamptons'ın temmuz ayına ilişkin verileri de yavaşlayan satış piyasasında yatırımcıların daha düşük fiyatlarla alım yapmaya çalıştığını gösterdi.

Temmuz ayında yatırımcıların verdiği tekliflerin yüzde 56'sı konutların ilk ilan fiyatının en az yüzde 10 altında gerçekleşti. Nakit ödeme yapan yatırımcılarda bu oran yüzde 63'e yükseldi.

Bu düşük fiyatlı yatırımcı tekliflerinin yüzde 27'si Temmuz 2026'da satıcılar tarafından kabul edildi. Temmuz 2025'te kabul oranı yüzde 18 seviyesindeydi.

Kiralarda 19 ayın en hızlı artışı

Hamptons verilerine göre yeni kiraya verilen konutların ortalama aylık kirası temmuzda yıllık yüzde 1,9 artarak 1.401 sterline çıktı. Böylece yeni kiralamalardaki kira artışı son 19 ayın en yüksek hızına ulaştı.

Londra'da ortalama aylık kira 2 bin 308 sterlin olurken yıllık artış yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Güney Doğu'da kiralar yüzde 2,8 artışla 1.507 sterline, Güney Batı'da yüzde 3,7 yükselişle 1.317 sterline çıktı.

Galler'de ortalama kira yüzde 4,0 artarak 888 sterline ulaşırken, East Midlands'ta yüzde 0,9 düşüşle 1.003 sterline ve İskoçya'da yüzde 0,2 gerilemeyle 1.064 sterline indi.