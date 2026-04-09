İngiltere'de konut talebi martta sert düştü

Ortalama sabit mortgage faizlerinin yeniden %5’in üzerine çıkmasıyla emlakçılar satışların azalmasını ve fiyatların düşmesini bekliyor. RICS’in kısa vadeli satış beklentileri endeksi, martta net denge olarak -4’ten -33’e indi. Fiyat beklentileri ise -19’dan -43’e geriledi. Negatif değerler, kötüleşme bekleyenlerin iyileşme bekleyenlerden fazla olduğunu gösteriyor.

RICS, ülkenin birçok bölgesinde talebin belirgin şekilde düştüğünü, fiyat baskısının özellikle Londra, Doğu Anglia ve güney İngiltere’de yoğunlaştığını bildirdi. Buna karşılık İskoçya ve Kuzey İrlanda’da fiyatların yükseldiği rapor edildi.

Halifax verilerine göre mart ayında ortalama konut fiyatları %0,5 gerilerken, Nationwide Building Society aynı dönemde keskin bir artış bildirdi. Bu ayrışma, piyasadaki belirsizliği yansıtıyor.

RICS araştırma direktörü Tarrant Parsons, “Son aylarda İngiltere konut piyasasındaki hava belirgin şekilde değişti. Faaliyetteki temkinli iyileşme, Orta Doğu’daki çatışmanın makroekonomik yansımalarıyla sekteye uğradı” dedi. Savills’ten Alex Howard Baker ise “Faiz belirsizliği ve bölgesel gelişmeler, zaten zorlu olan piyasayı durma noktasına getirdi” yorumunu yaptı.