İngiltere'de konut ve kira fiyatlarında yükseliş sürüyor: Barınma maliyetleri tırmanışta

Resmi istatistik ofisi tarafından açıklanan veriler, ülke genelinde mülk edinim ve kiralama standartlarının radikal bir değişim geçirdiğini açıkça gözler önüne seriyor. Piyasadaki mevcut dengesizlikler, sadece bireysel bütçeleri sarsmakla kalmayıp, makroekonomik istikrarı ve tüketim harcamalarını da doğrudan aşağı yönlü baskılayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

Kronik arz eksikliği satış fiyatlarını tetikliyor

Merkez bankasının borçlanma maliyetlerini uzun süredir yüksek seviyelerde tutmasına ve kredi musluklarını kısmasına rağmen konut fiyatlarının tırmanması, tamamen piyasadaki derin arz eksikliğinden kaynaklanıyor. Satılık konut stokunun tarihsel ortalamaların çok altında kalması, alıcılar arasındaki rekabeti canlı tutarak fiyatların aşağı gelmesini ve piyasanın gevşemesini engelliyor. İnşaat maliyetlerindeki durdurulamaz artış, iş gücü açığı ve yeni konut projelerinin bürokratik engellerle yavaşlaması da piyasadaki bu kronik tıkanıklığı besleyen diğer ana unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gayrimenkule yönelmesi, arzı kısıtlı olan pazar genelinde fiyatların tabana yayılacak şekilde katılaşmasına yol açıyor.

Kiralık konut talebi yaşam maliyetini artırıyor

Kiralama sektöründe kaydedilen artış trendi, hanehalkı bütçelerini doğrudan sarsan ve geçim endeksini yukarı çeken en kritik harcama kalemi haline geldi. Yüksek mortgage faiz oranları yüzünden ev satın alma planlarını belirsiz bir süreye kadar ertelemek zorunda kalan çok büyük bir kitle, mecburen kiralık konut piyasasına yöneliyor. Bu zorunlu kayma kiralık mülklere olan talebi adeta patlatırken, mülk sahiplerinin de artan kendi finansman ve kredi maliyetlerini doğrudan kiralara yansıtmasına zemin hazırlıyor. Bölgesel olarak bakıldığında, iş imkanlarının yoğun olduğu metropollerde kiralık ev bulma sürelerinin uzaması, krizin sosyal bir boyuta evrilmesine neden oluyor.

Faiz politikaları ve piyasanın geleceği

Barınma maliyetlerinin bu denli yüksek seyretmesi, genel enflasyon sepeti üzerinde kalıcı ve yapışkan bir yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Finans piyasalarındaki uzmanlar, kira ve konut fiyatlarındaki bu kararlı katılık tamamen kırılmadığı sürece faiz indirim takviminin beklendiğinden daha geç başlayabileceğini öngörüyor. Önümüzdeki dönemde kredi maliyetlerinde belirgin bir gevşeme ya da hükümet kanadından konut arzını artıracak radikal bir yapısal reform hamlesi gelmediği müddetçe, erişilebilirlik krizinin derinleşerek sürmesi bekleniyor. Yüksek barınma maliyetlerinin diğer sektörlerdeki tüketici harcamalarını kısması, genel ekonomik büyüme üzerinde de ciddi bir durgunluk riski yaratıyor.