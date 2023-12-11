İngiltere'de konutlar için talep edilen fiyatlar düştü

Aralık ayında satıcıların konutları için taleh ettikleri fiyatlar %1,9'luk bir düşüş gösterdi, ancak bu yılki düşüş 20 yıllık ortalamadan daha keskin oldu.

UK Finance tarafından hazırlanan ayrı bir raporda, konut alımları için verilen kredilerin 2024 yılına kadar %8 azalarak 120 milyar GBP'ye düşeceği öngörüldü.

UK Finance Analitik Başkanı James Tatch, alıcıların "daha yüksek faiz oranları ve artan yaşam maliyetinin yanı sıra gelire göre hala yüksek seviyelerde seyreden konut fiyatları" nedeniyle zorlandığını söyledi. "Bu baskıların kısa vadede önemli ölçüde hafiflemesi muhtemel olmadığından, 2024 yılında kredilerin zayıf kalmasını bekliyoruz" dedi.

Rightmove, son verilerin satıcıların ortalama satış fiyatını 6.966 GBP düşürerek 355.177 GBP'ye çektiklerini gösterdi . Bu rakam, Kasım ayına ait raporun son beş yılın en büyük düşüşünü göstermesinin ardından geldi.

Rightmove'un emlak bilimi direktörü Tim Bannister, sorulan fiyatlardaki düşüşün, talep durgun kalırken satıcıların daha rekabetçi olmaya çalışmasını yansıttığını söyledi.

"Yılın bu döneminde beklediğimiz olağan mevsimsel eğilimlerin ötesindeki fiyat düşüşleri, bazı yeni satıcıların rekabetçi fiyatlandırma konusunda acentelerin tavsiyelerine göre hareket etmeye devam ettiğine işaret ediyor" diye konuşan Bannister, potansiyel alıcılar için satın alınabilirliği zorlaştıran yüksek mortgage ranlarını gerekçe gösterdi.