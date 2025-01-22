İngiltere’de maaşlar vergilerle son 3 yılın en düşük seviyesine indi!

İşçi Partisi hükümetinin bordro vergilerindeki artış nedeniyle firmaların baskı altında olduğunu gösteren bir ankete göre, İngiliz işverenlerin ücret ödemelerindeki artış geçen yılın sonlarında keskin bir şekilde düştü ve 2025'te daha da düşmesi bekleniyor.

İnsan kaynakları veri firması Brightmine yaptığı açıklamada, medyan ücret artışı aralık ayına kadarki üç ayda yüzde 3'e düştüğünü söyledi. Aralık ayına kadarki üç aylık dönemde yüzde 3 ile Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeye inen medyan ücret artışı, Kasım ayına kadarki üç aylık dönemde yüzde 4 seviyesindeydi.

Brightmine, 2025 yılında ücret anlaşmalarına ilişkin medyan tahminin yüzde 3 olduğunu ve 2024'teki yüzde 4,5'ten düşüş gösterdiğini, bunun da ekonomiye ilişkin endişeleri ve ücret anlaşmalarına yönelik daha temkinli bir yaklaşımı yansıttığını söyledi.

Maliye Bakanı Rachel Reeves'in işverenler tarafından ödenen sosyal güvenlik katkı paylarında yaptığı artışın ve Nisan ayından itibaren asgari ücretin firmaların ücret bütçeleri üzerinde baskı yaratmasının beklendiği belirtildi.

Brightmine kıdemli içerik yöneticisi Sheila Attwood, "İşletmeler yılın başında mali baskı hissediyor ve çalışanlarının maaş paketleri üzerindeki etkiyi en aza indirmenin yaratıcı yollarını arıyor- bu ister maliyetleri tüketicilere yansıtmak ister özellikle giriş seviyesi, Ulusal Yaşam Ücreti işleri için çalışılan saat sayısını azaltmak olsun" dedi.