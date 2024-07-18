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İngiltere’de maaşlarda yükseldi, faiz indirimi beklentileri güçlendi

İngiltere'de ikramiyeler hariç maaşlar mayısa kadar olan üç aylık dönemde %5,7 arttı.

Haber Merkezi
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İngiltere’de maaşlarda yükseldi, faiz indirimi beklentileri güçlendi
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) için enflasyon baskısının önemli bir göstergesi olan ikramiyeler hariç maaşlar, mayıs ayı sonuna kadar olan üç aylık dönemde bir yıl öncesine göre %5,7 oranında arttı.

Ekonomistler de artışının %5.7 olacağını tahmin ediyordu.

BoE'nin bir sonraki faiz açıklaması iki hafta içinde yapılması bekleniyor.

Çarşamba günü yayınlanan, beklenenden güçlü enflasyon verileri sonrası yatırımcılar, 1 Ağustos'ta 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gidilmesi ihtimalini yaklaşık üçte bir olarak fiyatladı.

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