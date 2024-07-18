İngiltere’de maaşlarda yükseldi, faiz indirimi beklentileri güçlendi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) için enflasyon baskısının önemli bir göstergesi olan ikramiyeler hariç maaşlar, mayıs ayı sonuna kadar olan üç aylık dönemde bir yıl öncesine göre %5,7 oranında arttı.

Ekonomistler de artışının %5.7 olacağını tahmin ediyordu.

BoE'nin bir sonraki faiz açıklaması iki hafta içinde yapılması bekleniyor.

Çarşamba günü yayınlanan, beklenenden güçlü enflasyon verileri sonrası yatırımcılar, 1 Ağustos'ta 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gidilmesi ihtimalini yaklaşık üçte bir olarak fiyatladı.