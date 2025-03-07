İngiltere'de mağaza ziyaretleri hafif de olsa iyileşme gösterdi

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) ve Sensormatic Solutions IQ tarafından hazırlanan rapora göre, 1 Mart'ta sona eren dört hafta boyunca ana cadde mağazaları, perakende parkları ve alışveriş merkezlerinden oluşan mağazalara yapılan ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 arttı. Ocak ayında yüzde 6,6'lık artış yaşanmıştı.

Perakende parklarındaki ziyaretçi sayısı, ocak ayındaki yüzde 7,9'luk artışa kıyasla şubat ayında yüzde 2'lik bir artışla en büyük artışı görmeye devam etti.

BRC CEO'su Helen Dickinson, bu segmentin daha büyük perakende satış noktalarının çeşitliliğinden ve ücretsiz otopark seçeneğinden faydalandığını söyledi. “Perakende parklarına yapılan güçlü yatırımlar ve boş mağaza sayısının azalması geçtiğimiz yıl boyunca alışverişçi trafiğinin istikrarlı bir şekilde olumlu seyretmesine yol açtı” dedi

Alışveriş merkezi ziyaretleri bir önceki ayki yüzde 7,4'lük artışa kıyasla yüzde 0,1 artarken, ana caddelerdeki mağazaların ziyaretçi sayısı da hafif bir artış gösterdi.

Mağaza ziyaretlerinde en büyük gelişme yüzde 2,7'lik artışla Galler'de görülürken, onu yüzde 0,2'lik artışla İngiltere izledi.

Sensormatic perakende danışmanı Andy Sumpter, Paskalya'nın Nisan ayının sonlarına denk gelmesi nedeniyle mart ayında perakendecilerin müşterileri çekmek konusunda zorluklarla karşılaşabileceğini söyledi.

“Bu açığı kapatmak için perakendeciler, ziyaret etmek için cazip nedenler yaratma ve perakende park performansının öne çıkan güçlü yönleri olan daha fazla kolaylık ve seçenekle tekliflerini geliştirme fırsatına sahipler” diye ekledi.