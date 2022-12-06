İngiltere'de market enflasyonu 21 ay sonra düştü

İngiltere'de market enflasyonu kasım ayında düşüş gösterdi. Bu son 21 ayda görülen ilk düşüş oldu.

Pazar araştırma şirketi Kantar tarafından derlenen verilere göre, İngiltere'de marketlerde fiyatlar 27 Kasım'da sona eren 4 haftada geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artı. Ancak fiyatlar ekim ayına göre yüzde 0,1 geriledi.

Kantar'ın perakende ve tüketici kavrama bölümü başkanı Fraser McKevitt'in verdiği bilgiye göre, tüketiciler Aralık ayında, geçen yılın aynı döneminde aldıkları ürünler için 60 GBP daha fazla ödemek zorunda kalacaklar.

Noel akşam yemeği maliyetinin geçen yıla göre yüzde 9,3 artarak 31 GBP'ye yükseldiğini belirten McKevitt, fiyatları en hızlı artar ürünler olarak sosis, süt ve tereyağı gösterdi.

Kantar verilerine göre 27 Kasım'da sona eren 12 haftada marketlerin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 arttı.

Tesco satışlarını yüzde 3,9 artırırken, Aldi'nin satışlarında büyüme yüzde 24,4 oldu. Sainsbury's satışlarını yüzde 4,3 yükseltirken, Morrisons'un satışları yüzde 4,7 geriledi.