İngiltere'de market enflasyonu yeniden düşüşe geçti

İngiltere’de yıllık market enflasyonu, bir buçuk yıldır ilk kez yükseldiği temmuz ayından kaydedilen yüzde 1,8'den 1 Eylül'e kadar olan dört haftalık dönemde yüzde 1,7'ye geriledi.

Kantar perakende ve tüketici içgörüleri başkanı Fraser McKevitt, enflasyondaki hafif gevşemeye rağmen tüketici güveninin hala baskı altında olduğunu ve alışveriş yapanların yaklaşık yüzde 60'ının artan market fiyatlarından “çok” ya da “aşırı” endişe duymaya devam ettiğini söyledi.

McKevitt, “Bu, evdeki enerji faturalarından sonra ikinci en büyük finansal endişe kaynağı” dedi.

McKevitt, promosyonlu satışların oranının ağustos ayında üst üste 16. ayda da arttığını ve tüm market gezilerinin yarısından fazlasının bir tür fırsat içerdiğini söyledi.

Ocado, yüzde 13'lük satış artışıyla yedinci ay üst üste en hızlı büyüyen bakkal olurken, yüzde 1,8'lik pazar payına sahip oldu.

İngiltere'nin en büyük perakendecisi Tesco'nun satışları yüzde 5,3 artarken, geçen yıla göre 0,6 puanlık artışla yüzde 27,8'lik satış payı elde etti ve Ocak 2022'den bu yana en yüksek paya ulaştı.

İndirim mağazaları Lidl ve Aldi sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 1,3'lük satış büyümesi kaydetti. Lidl yüzde 8,0 pazar payı elde ederken, Aldi'nin payı yüzde 9,9 oldu.