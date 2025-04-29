İngiltere'de market enflasyonu yükseldi

İngiltere'de nisan ayında yıllık market enflasyonu bir önceki aya göre artarak tüketicilerin bütçeleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Bir önceki ay yüzde 3,5 olan yıllık market enflasyonu 20 Nisan'da sona eren dört haftalık dönemde yüzde 3,8'e yükselirken, çikolatalı şekerleme fiyat enflasyonu en hızlı artarak yüzde 20'ye yaklaştı.

Rapor ayrıca promosyon harcamalarının bu yıl en yüksek seviyeye ulaştığını ve satışların yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu gösterdi.

Kantar'ın perakende ve tüketici içgörüleri başkanı Fraser McKevitt, “Promosyon büyümesinin ana itici gücü olan fiyat indirimlerine yatırım yaptılar. Genellikle sadakat kartlarıyla bağlantılı olan bu fırsatlar için yapılan harcamalar 347 milyon pound arttı,” dedi.

Ancak fiyat artışlarının yıl boyunca devam etmesi bekleniyor.

NielsenIQ ve İngiliz Perakende Konsorsiyumu salı günü gıda enflasyonunun son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını ve perakendecilerin maaş ve emekli maaşlarındaki artışların ardından daha yüksek maliyetleri tüketicilere yansıtmasıyla hızlanmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

En iyi performans gösteren marketler arasında Ocado, 20 Nisan'a kadar geçen 12 haftalık sürede satışlarını yüzde 11,8 artırarak en hızlı büyüyen market oldu ve pazardan yüzde 1,9 pay aldı. Ocado'yu, satışlarını yüzde 10,1 artırarak pazar payını yüzde 8,0'e çıkaran Alman indirim marketi Lidl izledi.