İngiltere’de mortgage onayları beklentilerin üzerinde arttı

BOE, şubat ayında 62.584 mortgage onaylandığını açıkladı. Ocak ayında bu rakam 60.246 idi. Reuters anketine katılan ekonomistler ay için 61.250 onay öngörmüştü.

Net tüketici borçlanması şubat ayında 1,935 milyar sterlin (2,56 milyar dolar) olarak kaydedildi. Bu rakam, ekonomistlerin öngördüğü 1,6 milyar sterlin seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Ocak ayında borçlanma 1,828 milyar sterlin artmıştı.

Yıllık tüketici kredi büyüme oranı ise %8,5’e yükseldi. Bu oran, Mart 2024’ten bu yana görülen en hızlı artış olarak kaydedildi.