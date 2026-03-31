İngiltere’de otomobil kredisi tazminat süreci netleşti: 7,5 milyar sterlinlik karşılık ayrıldı

Finansal denetim kuruluşlarının tespitlerine göre, 2007 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirilen otomobil kredisi sözleşmelerindeki bazı komisyon yapılandırmaları, tüketiciler aleyhine maliyet artışlarına neden oldu. Bu çerçevede incelenen yaklaşık 12,1 milyon sözleşmenin tazminat kapsamına alınmasına karar verildi. Yapılan teknik değerlendirmeler, bayiler ile kredi sağlayıcılar arasındaki gelir paylaşımı modellerinin şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor.

Tazminat tutarları ve ödeme takvimi

Açıklanan mali çerçeveye göre, hak sahibi her bir sözleşme için ortalama 829 sterlin tutarında bir iade yapılması öngörülüyor. Toplamda 7,5 milyar sterlini aşan bu kaynağın, 2026 yılı içerisinde hak sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor. Süreçten faydalanacak olan tüketiciler arasında özellikle bireysel araç alımlarında kullanılan uzun vadeli kredi modelleri ön plana çıkıyor. Finans kuruluşlarının, operasyonel süreçleri yönetmek adına dijital altyapılarını bu yoğun talebe hazırladığı gözlemleniyor.

Bankacılık sektörü bilançolarında karşılık baskısı

Tazminat tutarlarının netleşmesiyle birlikte, ada merkezli büyük finans grupları bilançolarında bu ödemeler için milyarlarca sterlinlik karşılık ayırmaya başladı. Bazı bankaların toplam maliyet beklentisinin operasyonel giderlerle birlikte 9 milyar sterlin seviyesine yaklaşabileceği tahmin ediliyor. Bu durumun, bankaların yıl sonu kar marjları ve sermaye yeterlilik oranları üzerinde geçici bir baskı oluşturması beklenirken, sektör genelinde tüketici haklarının korunmasına yönelik yeni bir denetim döneminin kapıları aralanıyor.