İngiltere’de otomobil üretimi geriledi

İngiltere'nin otomobil üretimi ekim ayında yüzde 23,8 düşüşle 59.010 adede geriledi. Sektör, ülkenin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover'a yönelik siber saldırının etkilerini hissettirmeye devam ediyor.

Siber saldırı, şirketin İngiltere'deki fabrikalarında altı hafta boyunca üretimi durdurdu ve 196 milyon sterlin maliyete neden oldu.

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'ne (SMMT) göre, ticari araçlar dahil olmak üzere İngiltere'nin toplam araç üretimi Ekim ayında yüzde 30,9 düşüşle 62.116 adede geriledi.

SMMT, elektrikli, plug-in hibrit veya hibrit araç üretiminin yüzde 10,4 artışla 27.287 adede yükseldiğini ve bunların Ekim ayında üretilen tüm araçların neredeyse yarısını oluşturduğunu belirtti. Hükümetin yeşil hedefleri ve Çin rekabeti karşısında yapılan derin indirimler elektrikli araçlara talebi artırıyor.

"Büyüme ufukta görünüyor"

SMMT Genel Müdürü Mike Hawes, 1,5 milyar sterlinlik yeni otomotiv finansmanı dahil olmak üzere hükümet desteğine dikkat çekerek "Büyüme ufukta görünüyor" dedi.

Ancak sektör kuruluşu, üreticiler hükümet yetkililerini karşılamak için yeni elektrikli modeller piyasaya sürmeye hazırlanırken yeni EV vergi önlemlerinin bu momentumu baltalayabileceği konusunda uyardı.

Maliye Bakanı Rachel Reeves'in çarşamba günü açıkladığı bütçe, sürücüler temiz araçlara geçerken kaybedilecek akaryakıt vergisi gelirinin bir kısmını telafi etmek için Nisan 2028'den itibaren elektrikli araçlara mil başına vergi getirdi.

Toplam araç üretimi yılın başından bu yana yüzde 17 düştü ancak SMMT, yeni elektrikli modellerin üretilmesiyle 2026'da 828.000 otomobil ve kamyonla büyümeye dönüş öngörüyor.